Nur dank Kutucu und Fährmann: Schalke müht sich zu Testspiel-Sieg gegen Aris Saloniki

Nach der Niederlagen-Serie in den vergangenen beiden Testspielen hat der FC Schalke 04 endlich wieder gewonnen – aber erneut nicht überzeugt. Wenige Stunden vor der Rückreise aus dem Trainingslager in Österreich, die einen Tag früher als ursprünglich geplant angetreten wurde, setzte sich der Bundesligist von Trainer David Wagner gegen den griechischen Erstligisten Aris Saloniki am Ende glücklich mit 1:0 (0:0) durch. Den Treffer erzielte Ahmed Kutucu.

Wie schon gegen Uerdingen: Kutucu erzielt das einzige Tor

Wie schon bei den peinlichen Niederlagen zuletzt gegen die Drittligisten Verl (4:5) und Uerdingen (1:3) spielte Schalke auch am Freitag schwach. Nur der guten Form von Torhüter Ralf Fährmann, der zahlreiche Angriffe der Griechen vereitelte und dem Treffer von Ahmed Kutucu (47. Minute) war es zu verdanken, dass dem Revierklub vor rund 250 Zuschauern in Kematen ein weiterer Rückschlag erspart blieb. Youngster Kutucu traf kurz nach seiner Einwechslung in der zweiten Hälfte nach einem starken Solo. Schon gegen Uerdingen hatte der 20-Jährige den einzigen Schalker Treffer beigesteuert.

Wohl wegen Juve-Medizincheck: McKennie nicht dabei