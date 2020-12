Schalke-Profi Thiaw kritisiert: "Was wir machen, ist einfach scheiße" - Trainer Baum "stinksauer"

Horror ohne Ende: Auch gegen Bayer Leverkusen hat der abstiegsbedrohte FC Schalke 04 seine Sieglos-Misere in der Bundesliga nicht stoppen können. Das Schlusslicht verlor am Sonntagabend sein Heimspiel gegen den neuen Tabellenzweiten mit 0:3 (0:1) und ist nun saisonübergreifend seit 26 Liga-Spielen ohne Sieg. Gegen Leverkusen präsentierte sich Schalke zwar kämpferisch, zeigte aber trotzdem erneut eine erschreckend schwache Leistung. S04-Verteidiger Malick Thiaw, dem in der 10. Minute ein Eigentor zur Führung der Werkself unterlief, sprach nach der Partie bei Sky Klartext: "Für uns alle ist es scheiße. Egal ob jung oder alt. Für uns alle ist es eine scheiß Situation", schimpfte der erst 19-Jährige . Anzeige

In einem derben Ton kritisierte Thiaw nach seinem zehnten Pflichtspiel-Einsatz für die Königsblauen das Team weiter: "Wir reden jetzt jede Woche darüber. Wir müssen Männer sein und Eier haben. Was wir machen, ist einfach scheiße", so der finnische Abwehrspieler. Schalke ist mit drei Zählern aus zehn Partien Tabellenletzter der Bundesliga. Am kommenden Sonntag gastiert der Ruhrpott-Klub in Augsburg "Jetzt müssen wir punkten, jetzt oder nie", so Thiaw.