"Riesiger Imageschaden": Organisatoren von Fan-Protest bei Schalke wollen Tönnies-Ablösung

Neben der sportlichen Krise ist beim FC Schalke 04 auch eine vereinspolitische aufgekommen: Aufsichtsrat-Boss Clemens Tönnies steht wegen des Corona-Ausbruchs in seinem Betrieb massiv in der Kritik. Die Veranstalter der geplanten Proteste am Samstag hoffen auf seine Ablösung im Gremium.