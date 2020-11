Frederik Rönnow oder Ralf Fährmann? Schalke-Trainer Baum lässt Torwartfrage vor Mainz-Spiel offen

Schalke-Trainer Manuel Baum hat sich vor dem wichtigen Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit Blick auf die Torwartfrage öffentlich nicht festgelegt. Am Dienstag hatte noch Ralf Fährmann im DFB-Pokal gegen den 1. FC Schweinfurt (4:1) den Vorzug vor Frederik Rönnow erhalten. In der Pressekonferenz vor der Bundesliga-Partie erklärte der Coach des Tabellenvorletzten: "Ralf hat die Belastung sehr gut überstanden. Aber zum Personal will ich nichts sagen." Anzeige

Auch wenn sich Baum zurückhielt ("Ich will uns nicht in die Karten schauen lassen"), spricht aktuell mehr dafür, dass Rönnow wieder zwischen die Pfosten rücken wird. Seit seiner Einwechslung beim 0:4 am 3. Spieltag in Leipzig zur Halbzeit hütet der Ex-Frankfurter in der Bundesliga das Tor der Schalker. Beim 1:1 gegen Union gab er sein Startelf-Debüt für seinen neuen Klub, auch im Revier-Derby in Dortmund (0:3) und im Heimspiel gegen Stuttgart (1:1) setzte Baum auf den 28-jährigen Dänen.

Vor dem Gastspiel in Mainz kann der S04-Trainer zudem wieder mit Ozan Kabak und Mark Uth planen. Der 20 Jahre alte türkische Abwehrspieler hat seine Fünf-Spiele-Sperre abgesessen und wäre wieder eine Alternative für die Startelf. Offensivspieler Uth hatte zuletzt mit muskulären Problemen zu kämpfen und war im Pokal unter der Woche geschont worden. Ob beide in Mainz zur Anfangsformation gehören, verriet Baum am Freitag aber nicht.