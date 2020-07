Schalke-Bilanz: Job-Garantie für Trainer Wagner - Verletzungen Grund für katastrophale Rückrunde

Der FC Schalke macht auch in der kommenden Saison mit dem aktuellen Trainer-Team weiter. Das bestätigte Sportvorstand Jochen Schneider am Mittwoch. "Ich habe totales Vertrauen in unser Trainerteam, deshalb machen wir auch mit David Wagner weiter", sagte er auf einer großen Pressekonferenz. Wagner bedankte sich für das Vertrauen: "Ich weiß, dass das nicht alltäglich ist."