FC Schalke 04 beweist Humor mit Highlight-Video: "Fand ich sogar als Borussin lustig"

Wie reagiert man am besten auf eine völlig verkorkste Saison? Genau: Mit Galgenhumor. Das dachte sich auch der FC Schalke 04 - und twitterte ein Video mit den zusammengefassten Highlights der Saison 2018/19.

So weit, so gut. Doch die Highlights beginnen mit einem schwarzen Bild, anschließend werden die vier Derby-Tore aus dem 4:2-Sieg gegen Borussia Dortmund gezeigt. Und dann? Wieder nur ein schwarzes Bild. Das war's. Mit ganz viel Humor reagieren die Schalker so auf die abgelaufene Bundesliga-Saison, die der Klub nur auf Platz 14 beendete.