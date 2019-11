Nach Rassismus-Eklat: Schalke-Boss Clemens Tönnies gegen Düsseldorf noch nicht im Stadion

Um Mitternacht am Mittwoch läuft Clemens Tönnies' Zwangspause ab. Drei Monate lang hat der Aufsichtsratschef beim FC Schalke 04 sein Amt ruhen lassen müssen und belegte sich mit einem Besuchsverbot der Heimspiele der Knappen . Im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag (15.30 Uhr) wird sich daran erstmal nichts ändern.

Kein Tönnies Comeback gegen Düsseldorf

Am 6. August hatte der Schalker Ehrenrat nach den viel diskutierten und zum Teil als rassistisch eingestuften Äußerungen von Tönnies über Afrikaner entschieden, dass dieser sein Amt drei Monate nicht ausüben darf . Tönnies hatte als Redner beim Tag des Handwerks in Paderborn Steuererhöhungen im Kampf gegen den Klimawandel kritisiert. Stattdessen solle man lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren. „Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren.“

Tönnies nur in Schalke-Medien

Tönnies gab zu Beginn seiner Sperre an, sich Gedanken über seine zukünftige Rolle im Verein machen zu wollen. Mit welchen Ergebnis er das getan hat, will er nur in hauseigenen Medien mitteilen. In anderen Medien will sich Tönnies vorerst nicht äußern.