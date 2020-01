Nach den Abgängen von Uth und Skrzybski: Schalke-Boss Schneider spricht über Transfers

Mehr Einsätze für Ahmed Kutucu?

Alle drei hatten unter Trainer David Wagner so gut wie keine Rolle mehr gespielt. Ihre Abgänge und die Haltung Schneiders dürften außerdem mehr Einsatzchancen für Eigengewächs und Publikumsliebling Ahmed Kutucu bedeuten, der in der Saison auf zwei Tore und zwei Vorlagen in zehn Bundesliga-Einsätzen kommt.