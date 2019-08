Nach Rassismus-Eklat: Schalke-Fans zeigen Clemens Tönnies bei Protest die Rote Karte

Die Fans des FC Schalke 04 haben die Affäre um die rassistischen Entgleisungen des Aufsichtsratsvoristzenden Clemens Tönnies noch nicht abgehakt: Für die Erstrunden-Partie im DFB-Pokal beim SV Drochtersen/Assel ( hier könnt Ihr das Spiel live verfolgen ) haben sich die Fans der Königsblauen eine Protestaktion gegen Tönnies einfallen lassen. Beim Einlauf der Mannschaften hielten die Schalker Rote Karten in die Luft. Auf der einen Seite der roten Plakate steht "Rassismus" auf der anderen "Clemens Tönnies".

Vor dem Block wurde ein großes Banner mit der Aufschrift "Wir zeigen Tönnies die Rote Karte" gehisst, anschließend warfen die Fans die Utensilien auf das Spielfeld - klare Positionierung und deutliche Geste der Anhänger in Königsblau.

Das sagt Schalke-Trainer David Wagner zur Tönnies-Diskussion

Tönnies hatte vorgeschlagen, den Klimawandel mit der Finanzierung von 20 Kraftwerken in Afrika zu bekämpfen und erklärt: "Dann würden die Afrikaner aufhören Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn’s dunkel ist, Kinder zu produzieren." Die Äußerungen hatten breite öffentliche Kritik ausgelöst. Tönnies, der sich für seine Äußerung entschuldigt hatte, musste sich vor dem Schalker Ehrenrat verantworten. Die Sitzung am Dienstag ergab, dass der Unternehmer sein Amt für drei Monate ruhen lassen werde und danach seine Tätigkeit im Aufsichtsrat wieder aufnehmen werde - was vielen Fans nicht weitreichend genug war.