Bundesliga im Liveticker: Der FC Schalke trifft auf den FC Augsburg

Der FC Augsburg kann die letzten drei Saisonspiele in der Fußball-Bundesliga genießen. Nach der Niederlage des VfB Stuttgart bei Hertha BSC konnte der FCA schon am Tag vor dem Duell bei Schalke 04 am Sonntag (13.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) auf den Klassenerhalt anstoßen. Und auch den Königsblauen bleibt eine Woche nach dem 4:2 im Derby bei Borussia Dortmund eine Zitterpartie im Tabellenkeller erspart. Einen Zähler benötigt das Team von Interimstrainer Huub Stevens noch aus den letzten drei Partien, um auch die letzten theoretischen Zweifel an einem Abstieg zu beseitigen.

"Nach dem Derby habe ich gesagt, dass der Sieg ein Pflaster war", sagte Stevens, der den Fans etwas zurückgeben will: "Durch einen Sieg macht man nicht alles gut. Die Saison ist nicht so verlaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber wir können noch das eine oder andere reparieren."