Barcelona-Leihgabe Juan Miranda will wohl bei Schalke bleiben - Frist für vorzeitige Rückkehr verstrichen

Leihgabe Juan Miranda will trotz seiner Reservistenrolle offenbar noch ein weiteres Jahr beim FC Schalke 04 bleiben. Wie die spanische Zeitung Sport berichtet, soll sich der spanische Linksverteidiger gegen eine frühzeitige Rückkehr zum FC Barcelona entschieden haben. Der bis Sommer 2021 datierte Leih-Vertrag hätte dem Bericht zufolge von Barca vorzeitig beendet werden können, weil Miranda weniger als 20 Pflichtspiele für die Gelsenkirchener absolviert hat - bislang kommt der 20-Jährige nur auf sechs Einsätze unter Coach David Wagner, zuletzt stand er bei der 0:1-Niederlege gegen Werder Bremen in der Startelf.

Zuletzt hatte sich Miranda noch sehr kritisch über seine bisherige Zeit bei S04 geäußert. In einem Interview mit Mundo Deportivo sagte er: "Wenn es so weitergeht wie bisher, werde ich höchstwahrscheinlich nicht weitermachen, weil ich Spielminuten brauche." Doch weil er seine Lage beim spanischen Top-Klub scheinbar hoffnungslos sieht, will der spanische Junioren-Nationalspieler lieber noch eine Saison länger auf Schalke bleiben und sich dort durchsetzen. Die Frist für eine vorzeitige Rückkehr nach Spanien ist dem Sport-Bericht zufolge am 31. Mai verstrichen.