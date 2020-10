FC Schalke leiht Kilian Ludewig von Red Bull Salzburg aus - obwohl er bereits verliehen war

Ein überraschender Transfer! Der FC Schalke hat den deutschen U-Nationalspieler Kilian Ludewig auf Leihbasis verpflichtet. Das bestätigte der Klub am Montag. Der 20-Jährige kommt von Red Bull Salzburg zu den "Knappen" und war wohl ein Wunschtransfer von Trainer Manuel Baum.

Besonders an dem Transfer ist, dass Ludewig eigentlich noch von Salzburg an den FC Barnsley ausgeliehen war. Dort war der Rechtsverteidiger sogar Stammspieler und machte bereits vier Spiele in dieser Saison. Doch möglich ist der Wechsel aufgrund der Statuten dennoch. Ein Spieler kann demnach bei maximal drei Vereinen pro Spielzeit registriert sein. Allerdings darf er nur für zwei Vereine gespielt haben. Das ist der Fall.