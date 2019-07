FC Schalke soll Interesse an Matheus Pereira haben - Rückkehr von Ex-Nürnberg-Star?

Sichert sich der FC Schalke die Dienste von Matheus Pereira? Laut übereinstimmenden portugiesischen Medienberichten interessiert sich der Revier-Klub für einen Transfer des 23-Jährigen, der in der vergangenen Saison von Sporting Lissabon an den 1. FC Nürnberg ausgeliehen war. Auch S04 soll vorerst eine Leihe in Betracht ziehen.