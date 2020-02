Bericht: FC Schalke will Nübel-Nachfolger aus Basel - kommt Jonas Omlin im Sommer?

Omlin könnte bei Schalke im Sommer Alexander Nübel ersetzen, der den Verein ablösefrei in Richtung FC Bayern verlassen wird. Zwar hat Schalke mit Markus Schubert ein 21Jahre altes Talent in den eigenen Reihen, doch der Keeper patzte in dieser Saison, als er Nübel ersetzte. Mit Ralf Fährmann, der bis Saisonende von den Königsblauen an Norwich City ausgeliehen ist, scheint Trainer David Wagner nicht unbedingt zu planen.