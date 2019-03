Schalke 04 plant auch für 2. Liga - Peters mit Spitze gegen Heidel

Dieser Saisonverlauf des FC Schalke war alles andere als geplant: Debakel in der Champions League, Tabellenplatz 15 und nach dem 26. Spieltag nur drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Hinzu kommt, dass sich Spieler wie Nabil Bentaleb, der sich einer Aufforderung von Interimscoach Huub Stevens widersetzt haben soll und daraufhin in die U23 verschoben wurde, jetzt auch noch Undiszipliniertheiten leisten. Finanzvorstand Peter Peters verriet in einem Interview mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung nun zudem, dass der FC Schalke bereits einen "Parallel-Plan" für die 2. Bundesliga habe.