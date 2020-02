Alexander Nübel bleibt im Schalke-Tor: Trainer David Wagner äußert sich nach Leipzig-Debakel

Alexander Nübel wird auch im Bundesliga -Auswärtsspiel beim 1. FC Köln am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) des Tor des FC Schalke 04 hüten. Darauf hat sich Schalkes Trainer David Wagner festgelegt, obwohl Nübel beim 0:5 gegen RB Leipzig zuletzt eine schwache Leistung geboten und insbesondere beim ersten Gegentor schlecht reagiert hatte.

"Alex hat - wie viele andere Spieler auch – ein schlechtes Spiel gemacht. Aber deshalb eröffne ich so wenig eine Torwart-Diskussion, wie ich es nach dem Bayern-Spiel im Fall Markus Schubert getan habe", sagte Wagner der Sport Bild. "Alex weiß, dass er gut trainieren und dann die Chance nutzen muss, es im nächsten Spiel besser zu machen."

Nübel, der am Saisonende ablösefrei zum FC Bayern wechselt und dort langfristig als Nachfolger von Weltmeister Manuel Neuer ausgebildet werden soll, war nach seiner schwachen Leistung am Samstag von den eigenen Fans ausgepfiffen worden. "Alex hat so viele Spiele für uns gemacht. Dann sei es ihm zugestanden, auch mal einen Fehler zu machen", sagte Schalke-Boss Jochen Schneider, der von einem "sehr bitteren Abend" sprach.