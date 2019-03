Schalke-Trainer Huub Stevens: Begnadigung für Nabil Bentaleb nach Suspendierung

Schalkes Interimstrainer Huub Stevens will seinem zuletzt suspendierten Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb eine neue Chance geben. "Die Hintergründe gehören nicht in die Öffentlichkeit. Aber eines kann ich sagen: Auch Nabil wird eine zweite Chance bekommen", wird der 65-Jährige in einem Interview des Kicker am Donnerstag zitiert. "Aber er allein muss die Tür öffnen."

Stevens hatte Bentaleb aus dem Profikader gestrichen, weil er beim vergangenen Heimspiel gegen Leipzig nicht im Stadion war. Dieses Fehlen hatte Bentaleb mit der Geburt seiner Zwillinge begründet.