Wildert Schalke bei Werder Bremen? Wintertransfer bei Weiterkommen im DFB-Pokal

Wenn der FC Schalke 04 am Dienstagabend im DFB-Pokal beim Zweitliga-Spitzenteam Arminia Bielefeld antritt, geht es nicht nur darum, ins Achtelfinale einzuziehen - sondern auch um eine beträchtliche Geldspritze. 702.000 Euro würden die "Knappen" an Prämie einstreichen, zudem könnte in der nächsten Runde bei einem Heimspiel eine sechsstellige Zuschauereinnahme winken. Kohle, die sie im Pott gut gebrauchen könnten.