Um den abstiegsbedrohten Revierklub wieder unter die Top-Teams in Deutschland und zurück nach Europa zu bringen, muss ein Umbruch her. Sportvorstand Jochen Schneider wird daher wohl in der kommenden Transferperiode aktiv werden und neue Spieler in den Ruhrpott locken - einige Akteure müssen dafür allerdings weichen. Zu den vier Namen, die ganz oben auf der Abschussliste stehen, gehören laut dem Bericht Amine Harit, Breel Embolo, Omar Mascarell und Yevhen Konoplyanka.