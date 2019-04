Bundesliga im Liveticker: Der FC Schalke trifft auf die TSG Hoffenheim

Mit Tränen in den Augen saß Huub Stevens am 10. Februar 2016 vor den Medienvertretern. Herzrhythmusstörungen! Sein Ende bei der TSG 1899 Hoffenheim - und als Trainer? "Ich denke schon", sagte der Niederländer damals und fügte mitgenommen hinzu: "Schade." Doch an diesem Samstag (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) wird der 65-Jährige wieder als Chefcoach auf der Bank des FC Schalke 04 sitzen - gegen seinen Ex-Club aus dem Kraichgau. Bei den Königsblauen gerät er allmählich ähnlich unter Druck wie damals in Hoffenheim.

Wenn es nach der derzeitigen Form der beiden Bundesliga-Rivalen geht, droht Stevens im Abstiegskampf der Gelsenkirchener gegen seinen nicht einmal halb so alten Hoffenheimer Nachfolger Julian Nagelsmann der nächste Rückschlag. "Wir sind in dieser Saison gegen Mannschaften aus der oberen Hälfte nicht so erfolgreich gewesen. Jetzt ist es an der Zeit, zu zeigen, dass wir da unten eigentlich nichts zu suchen haben", forderte Stevens.