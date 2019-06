FC Schalke präsentiert Trainer David Wagner: "Wahnsinnig happy und stolz"

"Ich brauche, glaube ich, nicht zu erzählen, wie wahnsinnig happy und stolz ich bin, wieder hier zu sein. Hier wieder anzupacken und mit mehreren Leuten dafür zu sorgen, dass wir mit Spaß wieder erfolgreich Fußball spielen", sagt Wagner, der keinen Blick mehr in die Vergangenheit werfen möchte. Es sei wichtig, dass man eine Mentalität und Atmosphäre kreiere, die Lust auf Arbeit mache.

Als Spieler einen wichtigen Titel gewonnen und als Trainer den Aufstieg geschafft: Die Karriere von David Wagner in Bildern. ©

David Wagner: Die Meilensteine seiner Karriere in Bildern

"Jetzt schon über Ziele zu sprechen, ist totaler Quatsch, zumal unser Kader noch nicht steht. Wir wollen einen Fußball spielen, der die Leute wieder anspricht. Aber tabellarisch wollen wir keine Ziele ausgeben", so Wagner, der Christoph Bühler und Frank Fröhling als Co-Trainer mitbringt. Matthias Kreutzer wird ebenfalls weiter als Co-Trainer arbeiten und künftig auch als Spiel- und Videoanalyst tätig sein. Der frühere Team-Manager Gerald Asamoah hat seinen Vertrag als Manager der U23 verlängert.

Grotus unterstützt Schneider

Weitere Veränderungen bei Schalke 04: Sascha Lense wird das Team als Sportpsychologe verstärken, Massimo Mariotti arbeit ab sofort im Bereich Integration und Betreuung neuer Spieler. "In meinem Bereich wird uns René Grotus verstärken und das Aufgabengebiet von Axel Schuster übernehmen, von dem wir uns in dieser Woche getrennt haben", ergänzte Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider.

Einen Sportdirektor will der Revierklub vorerst nicht verpflichten. "Wir haben uns dafür entschieden, die Aufgabe des Sportdirektors neu zu definieren. Sascha Riether wird als Koordinator der Lizenzspielerabteilung das Bindeglied zwischen Mannschaft und uns sein. Er kennt den Verein und das Umfeld bestens", sagte Schneider. Riether erklärte: "Es war für mich klar, dass ich sofort ja sage. Ich freue mich riesig, diese Arbeit aufzunehmen. Ich werde den Trainer und die Mannschaft unterstützen und immer Bindeglied zu den Verantwortlichen sein."

Reschke schwärmt vom FC Schalke

"Es ist eine Aufgabe, die uns hier erwartet, die viel Leidenschaft und Fleiß fordern wird. Ich bin sehr dankbar, hier sitzen zu dürfen. Die Zusammenarbeit in den ersten Wochen war fantastisch mit dem Vorstand und David Wagner", sagte Reschke Der 61-Jährige war am 12. Februar nach 18 Monaten als Sportvorstand des VfB Stuttgart beurlaubt worden. Als Kaderplaner in der zweiten Reihe machte er sich bei Bayer Leverkusen (von 2004 bis 2014) sowie beim FC Bayern München (2014 bis 2017) einen guten Namen.

"Schalke 04 war für mich immer ein Verein mit einer wahnsinnigen Seele. Nicht nur von der Fankurve geht eine besondere Begeisterung aus, sondern auch von der VIP-Tribüne", so Reschke bei der Pressekonferenz.