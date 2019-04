DFB-Pokal im Liveticker: FC Schalke trifft auf Werder Bremen

Für Florian Kohfeldt ist das Pokal-Viertelfinalspiel beim FC Schalke 04 bereits ein "Endspiel". Der Trainer von Werder Bremen machte über die Wichtigkeit des DFB-Pokal-Matches am Mittwoch (20.45 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) keinen Hehl. "Eine Mannschaft wird lachen, eine Mannschaft wird weinen", sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten. "Wir wollen lachen."

Es spricht derzeit vieles dafür, dass seine Mannschaft beim in der Bundesliga abstiegsbedrohten Klub aus Gelsenkirchen das Halbfinale erreichen wird. "Wir können viel erreichen", sagte Kapitän Max Kruse. "Es sind noch zwei Spiele bis Berlin." Doch die Favoritenrolle nehmen die formstarken Hanseaten nicht an, trotz der prekären Saison der Gastgeber. "Im DFB-Pokal spielt das keine Rolle. Favoritenrolle hin oder her", merkte Kruse an.