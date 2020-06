Schalke-Profi McKennie erwägt weitere Anti-Rassismus-Botschaften: "Möchte die Aufmerksamkeit nutzen"

Am Samstagnachmittag war Werder Bremen zu Gast beim FC Schalke 04. Der Revierklub unterlag den Hanseaten am Ende zwar, die Aufmerksamkeit gehörte dennoch Mittelfeldspieler Weston McKennie. Mit seiner Armbinde, mit der er ein Zeichen gegen Rassismus setzen wollte und dem in den USA vergangene Woche von Polizisten getöteten Afroamerikaner George Floyd gedachte, rief er gemeinsam mit den Dortmundern Jadon Sancho und Achraf Hakimi und dem Gladbacher Marcus Thuram den DFB auf den Plan und riskierte eine Strafe. Im Interview mit Sport1 erwog der 21-Jährige weitere Aktionen gegen Rassismus.