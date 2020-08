Europa-League-Finale: FC Sevilla gegen Inter Mailand live im TV und Online-Stream sehen

Inter Mailand greift in der Europa League nach dem ersten Titel seit 2011. Doch im Finale in Köln wartet am Freitag (21 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) der Rekordsieger des kleinen Europapokals, der FC Sevilla. Nach dem 2:1 gegen Bayer Leverkusen im Viertelfinale und dem deutlichen 5:0 im Halbfinale gegen Schachtjor Donezk geht die Mannschaft von Trainer Antonio Conte dennoch als Favorit ins Endspiel. Vor allem auch, weil Contes Defensive zuletzt nur schwer zu überwinden war.

Doch auch der FC Sevilla geht in exzellenter Verfassung in die Partie: In den letzten 20 Pflichtspielen musste die Mannschaft von Trainer Julen Lopetegui keine Niederlage hinnehmen. Und im Halbfinale schaltete man Mit-Favorit Manchester United mit 2:1 aus. Wobei die Lopetegui-Elf gegen die Engländer lange Zeit die unterlegene Mannschaft war und vor allem von der schlechten Chancenverwertung der Red Devils profitierte. Dennoch: In fünf Finals in der Europa League und dem Vorgängerwettbewerb UEFA Cup hat Sevilla immer gewonnen – und will diese perfekte Statistik auch in Köln nicht aus der Hand geben.