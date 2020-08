FC Sevilla gegen Manchester United live im TV und Online-Stream sehen

Der FC Sevilla ist weiter auf Titelkurs. Zwischen 2014 und 2016 gewannen die Sevillistas gleich drei Mal in Folge die Europa League . Zusammen mit den beiden Triumphen im UEFA-Cup sind die Spanier Rekordsieger des Wettbewerbs und können in diesem Jahr erneut nachlegen. Dazu muss die Mannschaft von Julen Lopetegui jedoch zunächst am Sonntag im Halbfinale gegen Manchester United bestehen (21 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ). Angesichts der aktuellen Form geht Sevilla jedoch mit breiter Brust in das Duell mit den Engländern. Denn seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs in La Liga ist man noch ohne Niederlage, erreichte dadurch einen respektablen vierten Platz.

Doch auch Manchester United befindet sich in ordentlicher Verfassung. In den vergangenen 24 Pflichtspielen gingen die Schützlinge von Ole Solskjaer lediglich einmal als Verlierer vom Platz. Die Folge: Die Red Devils wurden hinter dem FC Liverpool und Manchester City Dritter in der Premier League und sind in der kommenden Saison wieder eine Etage höher in der Champions League vertreten. Ein Erfolg in der Europa League würde einen starken Schlussspurt veredeln. Zuletzt holte ManUnited 2017 den Titel.