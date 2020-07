Bericht: FC Sevilla hat Interesse an Mario Götze - Ex-BVB-Star kann auf Champions League hoffen

Nach dem überraschenden Karriereende von WM-Held André Schürrle ist auch die Zukunft von Mario Götze mehr denn je fraglich. Neben einem möglichen Karriereende könnte der Mittelfeldspieler seine Laufbahn auch fortsetzen. Nach Informationen von Sky soll der FC Sevilla Interesse am ablösefreien 28-Jährigen haben. Mit den Andalusiern könnte der frühere BVB-Profi in der kommenden Saison sogar in der Champions League spielen.