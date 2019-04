Sevilla-Trainer Joaquin Caparros erschüttert Spanien: "Ich habe Leukämie"

Trainer Joaquin Caparros vom FC Sevilla hat Leukämie. Das gab er am Sonntag nach dem 2:0-Sieg seiner Mannschaft gegen Real Valladolid bekannt. Der 63-Jährige will aber weiter bei dem spanischen Klub arbeiten. „Ich habe chronische Leukämie, aber das wird mich nicht davon abhalten, meinen Job zu machen“, sagte Caparros in der Pressekonferenz. „Ich lebe ein normales Leben. Ich möchte nicht mehr über das Thema reden. Aber ich wollte, dass alle wissen, dass alles in Ordnung ist.“