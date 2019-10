Rekord-Niederlage für FC Southampton: Trainer Hasenhüttl reagiert fassungslos - "Nicht-Performance"

Ex-RB-Leipzig-Trainer Ralph Hasenhüttl hat mit dem FC Southampton an einem der bittersten Abende seiner Karriere die höchste Niederlage der Premier-League-Geschichte kassiert. Die "Saints" erlebten am Freitag ein 0:9-Debakel gegen Leicester City, das damit die bisherige Bestmarke von Manchester United vom 4. März 1995 (9:0 gegen Ipswich Town) einstellte. Der Rekordmeister hatte zuvor auch den Rekord bei den höchsten Auswärtssiegen durch das 8:1 bei Nottingham Forest am 6. Februar 1999 gehalten.