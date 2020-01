Ex-Boss Andreas Rettig lobt FC St. Pauli für Vertrauen in Jos Luhukay: "Große Ruhe" trotz Krise

Andreas Rettig hat die Führung seines Ex-Klubs FC St. Pauli für ihre besonnene Reaktion auf die sportliche Krise in der Hinrunde der 2. Bundesliga gelobt. „Großes Kompliment dafür. Die Reihen waren geschlossen, dem Trainer wurde ganz klar das Vertrauen ausgesprochen“, sagte der ehemalige Geschäftsführer des Kiezklubs, der mitten in der Hinserie acht Punktspiele in Serie und zweieinhalb Monate sieglos geblieben war, dem Hamburger Abendblatt. Die Vereinsführung habe dabei „große Ruhe“ ausgestrahlt.