2. Liga kompakt: FC St. Pauli patzt beim Debüt von Jos Luhukay - Lukas Hinterseer mit Dreierpack

FC St. Pauli - Arminia Bielefeld 1:1 (0:1)

Der FC St. Pauli hat auch im ersten Spiel unter seinem neuen Trainer Jos Luhukay nicht zurück in die Erfolgsspur gefunden. Der Niederländer, der unter der Woche den entlassenen Markus Kauczinski ersetzt hatte, musste sich im ersten Spiel auf der Bank der Hamburger mit einem 1:1 (0:1) gegen Arminia Bielefeld begnügen. Statt die Aufholjagd auf die Aufstiegsränge zu starten, tritt St. Pauli nach der nun schon fünften Partie ohne Sieg in Folge weiter auf der Stelle. Die seit vier Begegnungen ungeschlagenen Bielefelder rangieren derweil weiter im gesicherten Tabellenmittelfeld. Für die Arminia wäre am Sonntag sogar mehr drin gewesen. Fabian Klos hatte die Ostwestfalen am Millerntor früh in Führung gebracht (5., Foulelfmeter), doch Ryo Miyaichi glich für die Platzherren aus (48.).

VfL Bochum - SpVgg Greuther Fürth 3:2 (1:2)

Mit einem Dreierpack hat Lukas Hinterseer den VfL Bochum zu einem 3:2 (1:2) gegen die SpVgg Greuther Fürth geschossen und die Negativserie von zuvor drei Partien ohne Sieg nacheinander beendet. Der Stürmer traf gegen die Franken in den Minuten 13, 53 und 90+1 - und schraubte sein Konto auf 17 Saisontore. In der Tabelle stehen der VfL und die Fürther weiter im gesicherten Mittelfeld. Die Gäste hätten in Bochum aber auch gewinnen können, waren sie doch durch Sebastian Ernst (6.) und Paul Seguin (36.) zweimal in Führung gegangen.

FC Ingolstadt - Holstein Kiel 1:1 (1:0)

Holstein Kiel hat im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga wieder einen Dämpfer erlitten. Nach der starken Aufholjagd in der Vorwoche beim 2:1 gegen den FC St. Pauli kam die Mannschaft von Trainer Tim Walter am Sonntag nicht über ein 1:1 (0:1) beim Tabellenvorletzten FC Ingolstadt hinaus und hat drei Zähler Rückstand auf den begehrten dritten Platz. Immerhin bewies Holstein einmal mehr Moral: Nachdem die Kieler durch Dario Lezcano ins Hintertreffen geraten waren (13.), glich Atakan Karazor aus (53.). Für den FCI ist das Unentschieden im Keller des Klassements auch zu wenig. Der Rückstand auf den Relegationsrang beträgt vier Punkte, der sicher rettende 15. Platz ist bereits sieben Zähler entfernt.

