Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem FC St. Pauli, Bochum und Ingolstadt

Jos Luhukay geht seine Aufgabe als Trainer des FC St. Pauli mit Elan an. Nach nur einem Punktgewinn aus den jüngsten vier Spielen unter seinem Vorgänger Markus Kauczinski will der 55 Jahre alte Niederländer mit dem Kiezclub am Sonntag (13.30 Uhr) im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld die Wende einleiten. "Das Team braucht wieder Selbstvertrauen, Siege sind dafür die beste Medizin", sagte der erfahrene Coach vor seinem Einstand am Millerntor.