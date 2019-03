Der Kampf um Fußball-Hamburg! Die Partie FC St. Pauli gegen Hamburger SV am Sonntag (13.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) sprengt alle Rekorde. In 60 Länder wird die Partie im Millerntorstadion live übertragen, 80 Reporter werden im Stadion des FC St. Pauli vor Ort berichten, u. a. aus Japan, Spanien, Norwegen und den Niederlanden. Aus Sicherheitsgründen werden nur 29.226 Fans in das Stadion am Heiligengeistfeld Einlass finden, darunter 2.486 HSV-Anhänger.

Für den Hamburger SV geht es nach den Siegen von Union Berlin und vom 1. FC Köln, unbedingt dran zu bleiben an den direkten Aufstiegsrängen. Eine Niederlage würde den Stadt- und Erzrivalen vom Kiez bis auf einen Zähler an den großen HSV heranbringen und das Rennen um die Bundesliga wieder zum Vierkampf machen. Der HSV hat dabei ein Problem. Den letzten Sieg im Millerntorstadion in einem Hamburg-Derby gab es vor 57 Jahren - noch zu guten, alten Oberliga Nord-Zeiten. Am 6. Oktober 1962 gewannen die Rothosen bei den Paulianern mit 3:1 - und qualifizierten sich am Ende dieser Saison für die neu gegründete Bundesliga. Die Tore erzielten die HSV-Legenden Gert ,,Charly" Dörfel (79) und ,,Uns" Uwe Seeler (82) sowie Peter Haack (77), der später noch für den VfL Osnabrück aktiv war. ,,Ich bin nach meinem Tor zu den Pauli-Fans gelaufen und habe laut gerufen: Na, wie war ich?", erzählt ,,Charly" Dörfel in BILD Hamburg (Freitagsausgabe). Von solchen Provokationen ist am Sonntag unbedingt abzusehen. Die Partie wurde von den Sicherheitsbehörden zum Hochrisiko-Spiel erklärt, 1.800 Polizisten werden rund um die Partie im Einsatz sein. Zwischen 700 und 1.000 gewaltbereite Fans werden erwartet.

,,Wir wollen mit unseren Fans feiern", hat Pauli-Trainer Markus Kauczinski (49) am Sonntag nur ein Ziel. In der Bundesliga-Ära konnte der FC St. Pauli nie ein Heimspiel gegen den HSV im eigenen Stadion gewinnen. Die Derby-Siege zu Bundesliga-Zeiten gab es allesamt im großen Volksparkstadion (1977, 2011). ,,Es ist unser Anspruch, dass wir einen Riesen-Fight liefern", sagt HSV-Trainer Hannes Wolf (37), ,,es ist nicht mehr Groß gegen Klein, es ist ein Duell auf Augenhöhe, die Historie zählt nicht." Personell wird Wolf wohl einiges ändern. Für Lewis Holtby, Bakery Jatta und Hee-Chan Hwang dürften am Sonntag Orel Mangala, Vasilije Janjicic sowie Tatsuya Ito in die Startelf rücken. St. Pauli setzt auf den ehemaligen HSV-Stürmer Alexander Meier als einzige Spitze, beim HSV gibt Pierre-Michel Lasogga im Sturm den Alleinunterhalter.

Wie sehe ich das Spiel FC St. Pauli gegen Hamburger SV live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt FC St. Pauli gegen Hamburger SV am Sonntag ab 13.30 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf den Optionskanälen Sky Bundesliga 2 (Konferenz), Sky Bundesliga 3 und HD. Reporter ist Toni Tomic, Co-Kommentatoren sind die HSV- bzw. Pauli-Idole Sergej Barbarez und Ivan Klasnic. Konferenz-Redakteur in München: Martin Groß.

Wird die Partie FC St. Pauli gegen Hamburger SV live im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels FC St. Pauli gegen Hamburger SV ist am Sonntag ab 19.30 Uhr im Free-TV bei SPORT 1 zu sehen.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man bei iTunes und im Google Play Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Zweitligaspiel FC St. Pauli gegen Hamburger SV bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Sonntag einen Liveticker zum Spiel FC St. Pauli gegen Hamburger SV an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 13.15 Uhr.

