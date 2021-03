FC St. Pauli gegen den Hamburger SV live im TV und Online-Stream sehen

Es kommt zum Hamburger Derby zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV in der 2. Bundesliga. Am Montag (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) steht das bereits 105. Stadt-Duell an. Während der HSV schon seit Saisonbeginn um die ersten Plätze mitspielt, muss sich der Kiezklub noch etwas mit dem Abstiegskampf beschäftigen. Zwar haben die Rothosen aktuell 14 Punkte mehr auf dem Konto, doch die Form spricht für die Hausherren: In der Rückrunde hat St. Pauli bereits zwölf Punkte und damit doppelt so viele wie der HSV geholt.

