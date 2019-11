Arbeitssieg auf St. Pauli: Hannover 96 springt auf Platz 14 

Bundesliga-Absteiger Hannover 96 hat die Serie von fünf sieglosen Spielen in der 2. Fußball-Bundesliga gestoppt und den ersten Erfolg unter Trainer Kenan Kocak in dessen zweitem Spiel gefeiert. Die Niedersachsen gewannen am Samstag beim FC St. Pauli mit 1:0 (1:0) und verließen den Relegationsplatz. Linton Maina erzielte in der siebten Minute sein erstes Saisontor. Dagegen fallen die Hamburger nach dem siebten sieglosen Spiel in Serie weiter zurück und sind punktgleich mit dem Relegationsplatz-Inhaber Nürnberg.