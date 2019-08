Zweitligist Holstein Kiel tritt am Montagabend um 20.30 Uhr am Millerntor zum rassigen Nordderby beim FC St. Pauli an. Mit knapp 30.000 Zuschauern ist das Millerntor ausverkauft, rund 3000 Schlachtenbummler aus Kiel unterstützen die Störche. Der KN-Sportbuzzer ist ab 18.30 Uhr live vor Ort.