Drei Spiele, nur ein Punkt und Tabellenplatz 17 - Die Zwischenbilanz bei den Kiez-Kickern ist vor der Partie FC St. Pauli gegen Holstein Kiel am Montag (20.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) ernüchternd. Aber: Mit den Störchen stellt sich ein Gegner am Millerntor vor, bei dem wenigstens die Statistik Mut macht.

Jakubowski-Hattrick in zehn Minuten

Die Kieler konnten nur zwei von 14 Spielen beim FC St. Pauli gewinnen, letzte Saison mit 1:0 und zuvor 2004 in der Regionalliga Nord (1:2). Die Störche reisen allerdings mit einem 2:1-Heimerfolg gegen Aufsteiger Karlsruhe nach Hamburg und bringen zudem einen alten Bekannten mit. Holsteins Coach André Schubert war 2011/2012 auch Trainer beim FC St. Pauli und verpasste mit dem Kiez-Klub nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz gegenüber Fortuna Düsseldorf die Relegation zur Bundesliga. Der jetzige Pauli-Trainer Jos Luhukay steht schon jetzt unter Druck. Ich schäme mich regelmäßig vor unseren unglaublich positiven Fans“, appelliert Luhukay an das Ehrgefühl seiner Mannschaft, „wenn wir als Verlierer vom Platz gehen, ohne alles gegeben zu haben.“ Als wahrscheinlich gilt bei den Paulianern der Einsatz der beiden Leihspieler James Lawrence (27, RSC Anderlecht) und Luke Penney (21) von Sheffield Wednesday. Für beide Profis hat der FC St. Pauli im Sommer 2020 keine Kaufoption. ,,Wir hätten diese Spieler total gerne gekauft", verrät Paulis Sportchef Andreas Bornemann (47) in BILD Hamburg (Samstag), ,,ein Spielerkauf hat immer Priorität, aber hätten wir diese Spieler kaufen müssen, hätten wir uns das auf diesem Niveau nicht leisten können."