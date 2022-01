FC St. Pauli, HSV und Schalke 04? Michael Rummenigge macht den Zweitliga-Aufstiegscheck

Schalke 04, Werder Bremen, der Hamburger SV – dazu Mannschaften wie der 1. FC Nürnberg oder Fortuna Düsseldorf. Betrachtet man allein die Vereinsnamen, die sich in dieser Saison in der 2. Liga tummeln, muss sich das Unterhaus vor der Bundesliga kaum verstecken. Und ich gestehe: Auch ich schaue aufgrund dieses prominenten Teilnehmerfeldes noch etwas genauer hin, als ich das in der Vergangenheit getan habe. Klar ist aber auch: Was für die einen ein Gewinn, ist für andere ein Verlust. Gerade Schalke, Werder und der HSV gehen der Bundesliga ab. Folglich hoffe ich, dass man den einen oder anderen Traditionsklub in der kommenden Spielzeit wieder eine Klasse höher sieht. Anzeige

Doch leichter gesagt als getan. Vor dem Zweitliga-Wiederbeginn haben sich Tabellenführer FC St. Pauli und Verfolger Darmstadt 98 ein wenig vom Feld abgesetzt und gehen auf dem Papier mit den besten Voraussetzungen in die noch ausstehenden 16 Spieltage. Den Hamburgern traue ich durchaus zu, dass sie ihre starke Form der vergangenen Monate auch im neuen Jahr halten können und am Ende aufsteigen. Sollte das gelingen, wird sich der Klub aber gehörig strecken müssen. Ansonsten könnte ihm in der Bundesliga ein ähnliches Szenario wie der SpVgg Greuther Fürth drohen. Die im vergangenen Jahr aufgestiegenen Franken können im Oberhaus einfach nicht mithalten.

Darmstadt sehe ich hingegen trotz einiger guter Einzelspieler wie Mittelstürmer Phillip Tietz nicht in der Bundesliga. Wenn die Hessen in den kommenden Wochen schwächeln sollten, müssen Schalke, der HSV & Co. da sein und diese Phasen nutzen. Vor allem den Hamburgern traue ich den ersehnten Aufstieg zu. Dafür müssen sie jedoch in manchen Situationen noch bedingungsloser auf Sieg spielen. Neun (!) von 18 Saison-Spielen beendete der HSV mit einem Remis. Wenn sich dies fortsetzt, wird es sich in der Endabrechnung rächen.