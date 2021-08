2. Liga kompakt: St. Pauli stürmt mit Derby-Sieg gegen den HSV an die Spitze - Schalke strauchelt

Der FC St. Pauli hat das Derby gegen den Hamburger SV für sich entschieden und vorerst die Tabellenführung in der zweiten Liga übernommen. Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz gewann vor rund 10.000 Zuschauern im Millerntor-Stadion mit 3:2 (1:1) und blieb gegen den Stadtrivalen zum fünften Mal nacheinander ungeschlagen (vier Siege, ein Unentschieden). Während der HSV nach dem Sieg zum Saison-Start bei Schalke 04 zunehmend ins Straucheln kommt und sich schon am vergangenen Wochenenden beim 2:1 im DFB-Pokal beim Drittligisten Eintracht Braunschweig wenig souverän präsentierte, scheint sich St. Pauli schon jetzt in den Kreis der Aufstiegskandidaten zu spielen.

Entscheidender Mann am Freitagabend war Stürmer Simon Makienok. Der Däne zog dem HSV mit einem schnellen Doppelpack nach der Pause (56. und 58.) den Zahn. Zuvor hatte Finn Ole Becker die Gastgeber, die auch im vierten Pflichtspiel der Saison unbesiegt blieben, erstmals in Führung gebracht (27.) und Sonny Kittel das zwischenzeitliche 1:1 erzielt (43.). Nach Makienoks Toren kam der HSV durch Robert Glatzel nur noch heran (77.).

Schalke 04 - Erzgebirge Aue 1:1 (1:0)

Schalke 04 hat nach der Niederlage gegen den Hamburger SV zum Zweitliga-Auftakt auch sein zweites Heimspiel der Saison nicht gewonnen. Der Bundesliga-Absteiger musste sich gegen Erzgebirge Aue mit einem 1:1 (1:0) begnügen und verpasste es, sich in die Spitzengruppe der Tabelle vorzuarbeiten. Vor knapp 20.000 Zuschauern brachte Zugang Dominick Drexler die Gelsenkirchener in der 32. Minute zwar in Führung, nach der Pause schlichen sich jedoch zunehmend Nachlässigkeiten in das Spiel der Mannschaft von Trainer Dimitrios Grammozis ein. Folge: Aue kam durch Sascha Härtel zum Ausgleich (86.). Der Treffer war das erste Liga-Tor der Gäste in der laufenden Spielzeit und bedeutete zumindest einen Achtungserfolg. Auf einen Sieg muss das Team aus dem Erzgebirge nach nun drei Unentschieden allerdings weiter warten.