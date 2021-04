St. Pauli-Trainer Schultz sieht möglichen HSV-Aufstieg emotionslos: "Wir bleiben Stadtmeister"

Trainer Timo Schultz vom FC St. Pauli macht sich über den möglichen Aufstieg des Stadtrivalen HSV keine großen Gedanken. "Ich bin da relativ emotionslos. Wenn der HSV aufsteigt, haben wir wieder einen Erstligisten in der Stadt. Und dann bleiben wir Stadtmeister " , sagte der 43-Jährige am Montag in Anspielung auf den 1:0-Sieg der Braun-Weißen vom 1. März. "Und wenn sie in der 2. Liga bleiben, haben wir nächste Saison wieder zwei schöne Stadtderbys, die dann hoffentlich vor Zuschauern stattfinden."

Allerdings könnten ausgerechnet die Kiezkicker vom FC St. Pauli dem Traditionsklub HSV Schützenhilfe leisten. Denn sie treten in den nächsten drei Partien bei Fortuna Düsseldorf am Mittwoch, gegen Greuther Fürth am Sonntag und bei Holstein Kiel am 7. Mai gegen drei Teams aus den Top Sechs der 2. Bundesliga an. Bei sechs Punkten Rückstand auf den HSV, der allerdings ein Match weniger bestritten hat, ist St. Pauli selbst theoretisch auch noch im Rennen um die Bundesliga-Rückkehr.