Polizei in St. Pauli zufrieden: Kaum Fans vor dem Millerntor-Stadion vor Nürnberg-Spiel

Vor dem Spiel des Zweitligisten FC St. Pauli gegen den 1. FC Nürnberg ist es am Sonntag au dem Hamburger Kiez ruhig geblieben. „Bisher wurden kaum St.-Pauli-Fans am Stadion angetroffen“ , sagte Thomas Sygulla vom Lagedienst der Polizei Hamburg.

Nach zweimonatiger Corona-Pause haben Bundesliga und 2. Liga an diesem Wochenende den Betrieb wieder aufgenommen. Die Teams müssen nach dem Hygienekonzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) vor leeren Rängen spielen. Am Samstag hatten bereits vier Partien stattgefunden, vier weitere gibt es am Sonntag.