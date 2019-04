Aprilscherz: FC St. Pauli verkündet Calmund-Comeback - So reagiert das Netz

Das wäre was gewesen! Am Montagmorgen verkündete der Kiezklub FC St. Pauli das große Comeback von Manager-Ikone Reiner Calmund. Das wäre im wahrsten Sinne des Wortes eine dicke Rückkehr gewesen - es stellte sich allerdings heraus, dass es sich dabei um einen großen Aprilscherz handelt. Schade... Fußballdeutschland hätte "Calli" gerne wieder im deutschen Profifußball gesehen.

Reiner @Calmund wird neuer kaufmännischer Geschäftsleiter beim FC St. Pauli. Herzlich Willkommen am #Millerntor , Calli! #fcsp 👇👇👇 https://t.co/GkElkxV7LK

"Ich persönlich halte den kultigen Calmund für eine sehr gute Personalie"

Die Fans im Netz feiern den Scherz der Kiezkicker und hätten sich auch sehr über ein Engagement des pfundigen 70-Jährigen gefreut. "Ich persönlich halte den kultigen Calmund für eine sehr gute Personalie. Was dem Klub fehlt ist Kult, und durch Calli können wir endlich auch Kult am Millerntor bieten. Kultig", schreibt ein User etwas süffisant. Ein anderer lobt: "Nice try (Netter Versuch)". Doch das Comeback des Fußball-Experten, Gourmets und Sprücher-Klopfer wird wohl für immer ein Traum vieler Bundesliga-Nostalgiker bleiben.