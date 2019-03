Vertragsverlängerung beim FC St. Pauli? Sportchef Uwe Stöver schwärmt von Alex Meier

"Alexander Meier - Fußball-Gott" - an die Rufe der Fans des FC St. Pauli nach Toren des Winterzugangs hat sich Uwe Stöver längst gewöhnt. Doch der Sportchef des Kiezklubs darf sich mit Fug und Recht selbst auf die Schulter klopfen, dass er den inzwischen 36 Jahre alten Musterprofi im Januar als Ersatz für Torjäger Henk Veerman (Kreuzbandriss) an die Elbe gelotst hat. Auch bei der 0:4-Schlappe im Derby gegen den HSV zählte Meier zu den besseren Spielern seines Teams.

Gut möglich ist, dass die Zusammenarbeit zwischen Meier und dem FC St. Pauli auch über die Saison hinaus weitergeht. „Wir werden zeitnah Gespräche mit ihm führen und uns dann austauschen. Ich denke, wie er sich bislang präsentiert hat, ist eine gute Basis für uns und für ihn“, sagt Stöver gegenüber der Sport Bild.

Bei einer verletzungsfreien Saison sei eine Vertragsverlängerung sicher. Meier erzielte in sieben Zweitliga-Spielen bereits fünf Tore. „Das, was Alex leistet, übersteigt unsere Erwartungen. Wie er sich vom ersten Tag an einbringt, ist mustergültig und passt einfach zu unserem Verein. Er sendet mit seiner Professionalität auch Signale an die Mannschaft, junge Spieler können sich an ihm orientieren", lobt Stöver.