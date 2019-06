Für den Fußball: FC und Lok Altenburg ziehen an einem Strang

Altenburg. Es geht voran in Sachen Konzentration des Altenburger Fußballs. So bauen der FC Altenburg und die Kicker des SV Lokomotive ihre Zusammenarbeit nun deutlich aus. Wie Vereinsverantwortliche auf OVZ-Nachfrage erklärten, umfasst die seit drei Jahren bestehende Spielgemeinschaft (SG) beider Clubs ab der neuen Saison nicht mehr nur den Nachwuchs, sondern auch die Männermannschaften. Zwar liegt der beim Runden Tisch zum Thema Fußball mit Oberbürgermeister André Neumann (CDU) avisierte neue Altenburger Großverein noch immer in einiger Ferne, ein Stück näher sind die Vereine ihm durch die Kooperation aber gekommen.

Zwei Männer- und 15 Nachwuchsteams

Im Ergebnis der Verhandlungen, die zwischen beiden Clubs seit Anfang des Jahres liefen, nimmt die SG FC Altenburg/SV Lok in der Saison 2019/20 mit zwei Männerteams und 15 Nachwuchsmannschaften am Spielbetrieb teil. Während die Erwachsenen in der Kreisoberliga und der Kreisliga antreten, kann man im Nachwuchs auf ähnlichem Level alle Altersklassen besetzen – manche wie die etwa die D-, E- und F-Junioren sogar mehrfach. Damit verfüge die SG bei den Kindern und Jugendlichen nochmals über drei Mannschaften mehr als in der abgelaufenen Saison, erklärte Lok-Abteilungsleiter David Vogel. Die Neuerungen seien dem Fußballverband zum Stichtag am 31. Mai bereits gemeldet worden.

Aus Vogels Sicht gab es drei Auslöser dafür, dass Lok und FC nun noch stärker zusammenarbeiten: die bisher gut funktionierende Kooperation im Nachwuchs, Anzeichen der Auflösung beim einzigen verbliebenen Lok-Männer-Team und den Willen, der eigenen Jugend eine höherklassige Perspektive zu bieten. „Einige Spieler verlassen den Verein, einige hören auf oder gehen zu den Alten Herren“, beschreibt der 39-Jährige die Situation in seiner Abteilung. Das betreffe in Summe sechs Spieler, von denen die Hälfte zum SV Einheit Altenburg wechsele. Fünf Spieler aus der jetzigen A-Jugend drängten zudem, sich im Männerbereich testen zu wollen oder zu müssen.

Gebilde mit gut 200 Leuten finanzieren beide Clubs

Also schmissen der SV Lok, der über den stärkeren Nachwuchs mit mehr Trainern verfügt, und der FC Altenburg, der aktuell die beste Männermannschaft in der Skatstadt stellt, ihre Kräfte endgültig zusammen. Nur die Oldies bleiben bei Lok. Finanziert wird die gut 200 Leute starke SG laut Vogel zu gleichen Teilen von beiden Vereinen. „Es macht nur Sinn, die Kräfte gemeinsam zu bündeln“, sagte der Sportlicher Leiter des FC, Peter Köster, zu den Beweggründen. „Zur Sicherheit fangen wir mit zwei Männerteams an und sind dort stark besetzt.“ Wenn es gut laufe, wolle man irgendwann eine dritte Mannschaft hinzuzufügen. Trainieren sollen diese auf der bisherigen FC-Heimstatt, dem Alten Waldspielplatz

„Irgendwann müssen wir ja mal an einem Strang ziehen“, so der 57-Jährige, der auch die Kreisoberliga-Männer trainiert, die am 4. Juli in die Saisonvorbereitung starten. „Ich sehe die neue SG als ersten Schritt zu neuem Großverein.“ Um diese Idee weiter voranzutreiben, komme es nun auf die Gedankengänge bei Motor an. „Der Ball liegt in deren Feld. Wenn es das Abrutschen von Motor nicht gegeben hätte, würde heute keiner darüber reden.“

Großverein: Motor nicht unter Druck, Skepsis bei Lok

Bezüglich seines als angespannt geltenden Verhältnisses zu Motor sagte Köster nur: „Da kann nichts Schlechtes gewesen sein, denn wir haben nicht mehr miteinander geredet.“ Einzige Ausnahme sei Motor-Präsident Thomas Lahr gewesen. „Ich habe keine Vorbehalte, wenn dann müssen wir es richtig machen.“ Daher werde man in aller Ruhe zur nächsten Verhandlungsrunde im September mögliche weitere Schritte Richtung Großverein besprechen.

Das sieht Lahr ähnlich. „Peter polarisiert bei uns, aber nicht nur negativ“, sagte der Motor-Chef. So werde „sein großes Engagement für den Altenburger Fußball“ geschätzt. „Ansonsten berührt uns die SG nur indirekt. Sie kann keine Lösung sein, das haben wir in der Vergangenheit oft genug gesehen.“ Diese Entwicklung zeige nur, dass sich dringen etwas ändern müsse. „Wir arbeiten zielstrebig mit den anderen beiden Clubs an dem neuen Verein.“ Ziel sei ein Start zum 1. Juli 2020. „Die Zeit dafür ist knapp.“

Auch wenn Vogel einer Neugründung prinzipiell zustimmt, sieht er diese skeptischer. „Es gib eine Notwendigkeit für einen Großverein, um erfolgreicher zu sein“, so der Lok-Fußball-Chef. Er glaube aber nicht, dass das zeitnah etwas werde, weil jeder Verein seine Belange habe. „Mittelfristig kann es gehen, braucht aber viel Zeit, muss über Jahre wachsen und funktionieren.“ Wie es gehen könne, sehe man „bei uns und dem FC“. Thomas Hägeler

Hilf uns, dem Amateurfußball zu helfen. Trage Dich auf gabfaf.de/supporter kostenlos als Supporter ein.