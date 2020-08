Bericht: Chaos und Ausverkauf beim FC Valencia wegen Corona-Krise - Fast alle Spieler können gehen

Valencia verkauft Stars unter Wert

Den Anfang machte Ferran Torres mit seinem Wechsel zu Manchester City, am Mittwoch folgten der Ex-Freiburger Francis Coquelin und Kapitän Dani Parejo, die beide zum FC Villareal verkauft wurden. Insgesamt wurden so rund 32,5 Millionen Euro generiert - bei einem kombinierten Marktwert von laut transfermarkt.de insgesamt 79 Millionen Euro . Andere Top-Verdiener wie Stürmer Rodrigo oder Torhüter Jasper Cillessen sollen wohl ebenfalls gehen.

Valencia-Besitzer Lim in der Kritik

Der notwendige Kaderumbau ist nicht nur das Ergebnis der Corona-Krise, sondern auch einer verfehlten Personal- und Transferpolitik . Nach nur drei Spieltagen war in der abgelaufenen Saison Trainer Marcelino entlassen worden, obgleich dieser Valencia zuletzt zweimal in die Champions League geführt hatte. Nachfolger Albert Celades scheiterte deutlich an der erneut anvisierten Champions-League-Teilnahme und wurde noch vor Saisonende gefeuert.

Auch Experimente wie die Verpflichtung des zuvor unerfahrenen Gary Neville, der 2015 geholt worden waren, erwiesen sich als Fehlentscheidungen. Dazu wurde in den letzten drei Spielzeiten fast 120 Millionen Euro mehr in neue Spieler investiert, als durch Verkäufe eingenommen werden konnten. Verantwortlich für die Krise ist in den Augen der Fans Besitzer Peter Lim, der in den vergangenen Tagen bei mehreren Protesten scharf angegriffen wurde.