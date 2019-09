FC Valencia entlässt Trainer Marcelino - Streit mit Klub-Boss über Transfers?

Er hatte mit dem FC Valencia in zwei Jahren zweimal die Champions League erreicht und in der vergangenen Saison sogar den spanischen Pokal im Finale gegen den FC Barcelona gewonnen - doch trotzdem muss Marcelino jetzt beim Top-Klub aus Spanien gehen. Der 54 Jahre alte Trainer ist am Mittwoch überraschend entlassen worden. Laut eines Berichts der spanischen Zeitung AS soll es zwischen Coach und Vereinsbesitzer Peter Lim gekracht haben.