Premier League inside: Deshalb erinnert der FC Watford an den HSV

Auch in der Premier League gibt es einen Klub, der regelmäßig seinen Übungsleiter austauscht, nämlich den FC Watford, Lieblingsverein von Elton John. Gerade ist es wieder einmal passiert. Die „Hornets“ haben nur einen Punkt aus den ersten vier Saisonspielen geholt, der spanische Trainer Javi Gracia musste gehen. Für ihn übernimmt sein Landsmann Quique Sánchez Flores, der schon 2015/2016 in Watford angestellt war. Er ist der elfte Coach in etwas mehr als acht Jahren. Damit ist der Verschleiß fast genauso hoch wie beim HSV, der in der gleichen Zeit auf 14 Trainerwechsel kommt.