"Kontakt nie ganz abgerissen": Onur Köse holt Karim Jelalli zum 1. FC Wunstorf

Seine Ausbildung erhielt Jelalli nicht nur in der Havelser Talentschmiede, sondern auch in den U-Mannschaften von Hannover 96 und Eintracht Braunschweig. Im Sommer 2019 wechselte der damals 19-Jährige von der Eintracht zur TSV Burgdorf, schloss sich aber nur wenige Monate später dem Verein Al-Hamriyah in den Vereinigten Arabischen Emiraten an. Dort absolvierte er die Saison 2019/20, danach pausierte er, in Burgdorf hofften die Verantwortlichen auf eine Rückkehr.

Nun aber Wunstorf. „Wir hatten schon länger Kontakt, der nie ganz abgerissen ist. Ich freue mich, dass er nun bei uns ist“, sagt Köse, der sich über einen Spieler freut, „der vom Alter her super in unser Konzept passt. Außerdem merkt man ihm an, dass er eine gute Ausbildung genossen hat.“

Und trotz seiner erst 21 Jahre ist Karim Jelalli bereits erfahren. Für die U17 von Tunesien hat er sieben Länderspiele bestritten. Der gebürtige Hannoveraner ist auf defensiven Positionen zu Hause. Onur Köse könnte ihn in der Wunstorfer Innenverteidigung oder auf der „Sechs“ im Mittelfeld einsetzen.