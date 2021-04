"Eingeschlagenen Weg beibehalten": Trainerteam um Köse verlängert beim 1. FC Wunstorf

Die Pause bis zum Start der nächsten Saison ist lang. „Aber wir haben den Jungs jetzt nicht gesagt: 'Tschüss, wir sehen uns im Sommer'“, so der Coach. Man werde den Spielern Fitness-Pläne zur Heimarbeit mitgeben, auch über Videokonferenzen gemeinsam in Kontakt bleiben.

Eine Veränderung im Kader will Köse dennoch mit Blick auf die neue Saison vornehmen. Aber nur leicht und nicht vergleichbar mit dem Sommer des Vorjahres, als 20 Kicker den Verein verließen und 18 neu hinzukamen. „Wir sind mit zwei bis drei Spieler im Kontakt. Noch ist aber nichts spruchreif“, sagt der FC-Coach und denkt dabei als Grund auch an die aktuellen Corona-Beschränkungen, die persönliche Treffen erschweren. Der Wunsch von Onur Köse ist bei aller „Jugend-Forscht-Ausrichtung“ aber, „dass auch Spieler dabei sind, die schon einmal höher aktiv waren“.

Was ihm vorschwebt, sind Freundschaftsspiele oder ein Turnier – und damit müsste man nach Meinung des Trainers nicht, wie sonst in „normalen Fußball-Jahren“, traditionell bis zur Vorbereitung auf die Saison warten. „So könnte man die Spieler bei Laune halten und auch die erreichen, die nicht mehr so wollen“, sagt Köse, dem eine Neuauflage des im Vorjahr erfolgreichen REWE-Cups vorschwebt. „Das war im August eine gute Sache. Ein solches Turnier, beispielsweise mit sechs Mannschaften, könnte auch eine feste Einrichtung in Wunstorf werden und zur Identifikation beitragen.“