Bewegung beim 1. FC Wunstorf: Quintett geht, Dagnogo und Frieler kommen

Der 1. FC Wunstorf hat Veränderungen im Kader der Landesliga-Mannschaft vorgenommen. Fünf Spieler verlassen das Team von Trainer Onur Köse, zwei Kicker kommen neu hinzu. Daniil Plakou wechselt zum SV Bavenstedt, Saikou Joof schließt sich Türkspor Wunstorf an. Jerrymie Bahtiri ist ab sofort wieder für den SV Ihme-Roloven am Ball. Metehan Kayhan wechselt zum SC Hemmingen-Westerfeld, vom Landesliga-Kontrahenten war er im vergangenen Sommer zum FC gekommen. Nicht mehr dabei ist außerdem Mehmet Aydin, sein Ziel ist jedoch unbekannt.

„Alle haben im vergangenen Jahr den Neuanfang in Wunstorf mitgetragen und uns als Trainerteam großes Vertrauen entgegengebracht“, betont Köse. Er blickt jedoch voraus und freut sich auf zwei neue Spieler, die bei einer Wiederaufnahme der Saison sofort dabei sind – ansonsten erst zur neuen Spielzeit. Moritz Frieler und Karim Dagnogo kommen zu den Auestädtern. Fieler stand bis zuletzt für den MTV Engelbostel-Schulenburg auf dem Platz, Dagnogo für die SV Arnum. „Beide Spieler haben ihre Stärken in der Offensive und symbolisieren unser Konzept, mit jungen und wilden Spielern eine neue Generation in Wunstorf aufzubauen“, sagt der FC-Coach.