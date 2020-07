17 Abgänge und, Stand jetzt, 14 Neuzugänge: 1. FC Wunstorf wird immer mehr zu einer Rasselbande

Wenn Hannover 96 gerade den größten Umbruch aller Zeiten erlebt, dann trifft das auf den 1. FC Wunstorf erst recht zu. 17 Spieler haben den Verein in der Sommerpause verlassen. Stand jetzt sind 14 neue, überwiegend junge Akteure hinzugekommen.

Wunstorfer Rasselbande: Der Altersschnitt der Mannschaft wird gerade einmal bei 22 Jahren liegen.

Köse kennt die vier Talente aus Havelse

Für den neuen Trainer an der Barne sind die vier Talente aus der U19 des TSV Havelse, die die abgebrochene Regionalliga-Saison auf Platz fünf beendet hat, keine Unbekannten. Mit Silas Löhnig, Asad Dlakic Emilio Enzi und David N'Diaye hat Onur Köse bereits in der U17 in Garbsen zusammengearbeitet